Замглавы МИД обсудил с послом Палестины ситуацию вокруг сектора Газа

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил в четверг с послом Палестины Абдельхафизом Нофалем ситуацию вокруг сектора Газа, сообщает сайт российского внешнеполитического ведомства.
"В ходе состоявшейся откровенной беседы была обсуждена проблематика палестино-израильского урегулирования, в том числе в свете последних событий вокруг сектора Газа. При этом с российской стороны была подтверждена неизменная поддержка поиску путей налаживания конструктивного переговорного процесса на известной международно-правовой основе, включая Арабскую мирную инициативу", — говорится в комментарии дипведомства.