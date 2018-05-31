Замглавы МИД обсудил с послом Палестины ситуацию вокруг сектора Газа

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил в четверг с послом Палестины Абдельхафизом Нофалем ситуацию вокруг сектора Газа, сообщает сайт российского внешнеполитического ведомства.

Согласно опубликованному на сайте министерства сообщению, встреча состоялась по инициативе палестинского дипломата.

"В ходе состоявшейся откровенной беседы была обсуждена проблематика палестино-израильского урегулирования, в том числе в свете последних событий вокруг сектора Газа. При этом с российской стороны была подтверждена неизменная поддержка поиску путей налаживания конструктивного переговорного процесса на известной международно-правовой основе, включая Арабскую мирную инициативу", — говорится в комментарии дипведомства.