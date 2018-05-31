Красный Крест готов помочь в эвакуации пациентов из сектора Газа

ЖЕНЕВА, 31 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Врачи в секторе Газа должны определить, необходима ли их пациентам срочная эвакуация, если она понадобится, Международный комитет Красного Креста готов работать с властями обеих сторон для вывоза людей, заявил на пресс-конференции региональный директор оперативного управления МККК на Ближнем Востоке Роберт Мардини.

"Теперь это будут наши специалисты и врачи в Газе, которые должны определить, какие из случаев можно вылечить на месте, а какие требуют вывоза за пределы сектора. Наш опыт подсказывает, что лучше иметь лучше подготовленную ситуацию в самой Газе, потому что вывоз людей обычно связан с административными проблемами. В случае, если будет подтверждение о необходимости эвакуации, мы начнем работать с компетентными властями — ХАМАС и руководством Израиля, — чтобы это осуществить", — сказал он.

В МККК отмечают, что в день эскалации ситуации 14 мая приток пациентов в больницы сектора Газа был таким огромным, что система здравоохранения рухнула. В Комитете опасаются, что в случае повторения ситуации, медики не справятся.

В Комитете вновь призвали все стороны конфликта придерживаться правил ведения войны. Единственной возможностью решить этот кризис в МККК называют политический диалог.