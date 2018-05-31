Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава КНДР Ким Чен Ын на встрече в Пхеньяне. 31 мая 2018

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава КНДР Ким Чен Ын на встрече в Пхеньяне. 31 мая 2018

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым поинтересовался, как здоровье президента Владимира Путина, и передал ему привет.

Видео встречи Лаврова и Ким Чен Ына опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

#Лавров во время встречи с Председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном: Заинтересованы в том, чтобы как на Корейском полуострове, так и в целом в Северо-Восточной Азии была обстановка мира, стабильности и процветанияhttps://t.co/tkYW32AVju pic.twitter.com/5WNZB7pkI9 — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 31 мая 2018 г.

"Как здоровье товарища Путина?" — спросил Ким Чен Ын. Лавров ответил: "Здоровье прекрасное".

По словам министра, российский президент очень ценит добрые слова, которые северокорейский лидер высказал по случаю его избрания на новый срок.

"Он передает вам самые теплые приветы и наилучшие пожелания в тех крупных начинаниях, которые сейчас инициированы на Корейском полуострове с вашим участием", — сказал глава МИД.

После переговоров Ким Чен Ын также попросил Лаврова передать от него теплый привет президенту и всему народу России.

"Вы для нас замечательные друзья. Несмотря на занятость, я выкроил время для вас", — добавил он.