Число погибших от заражения вирусом Нипах на юге Индии возросло до 16

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 мая — РИА Новости. Два новых случая заражения смертельно опасным вирусом Нипах зарегистрированы в штате Керала на юге Индии, общее число погибших возросло до 16 человек, пишет в четверг газета Hindustan Times со ссылкой на представителей местного минздрава.

Согласно этим данным, новыми жертвами смертельной инфекции стали двое местных жителей в возрасте 56 и 28 лет соответственно. Оба были доставлены с признаками заражения в одну из больниц города Кожикода (штат Керала), спустя некоторое время их состояние начало улучшаться. Однако затем обоим мужчинам стало хуже, и врачам не удалось их спасти.

В минувший четверг представитель Минздрава Индии Прити Судан публично заявила, что специалистам удалось остановить распространение вируса Нипах в Керале. Тогда Судан заверила, что инфекция носила высоко локализованный характер, медикам "удалось сдержать ее". На тот момент официально была подтверждена гибель 11 человек, среди которых была медсестра, ухаживавшая за зараженными. Спустя несколько дней в Керале была зарегистрирована новая вспышка вируса, в результате чего за последнюю неделю погибли еще пять человек.

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), впервые Нипах был выявлен во время вспышки болезни, которая произошла в 1998 году в Кампунг Сунгай Нипах, в Малайзии. Тогда промежуточными носителями инфекции были свиньи. Однако в последующих вспышках вируса промежуточных носителей не было. Так, в 2004 году было зарегистрировано массовое заражение этим вирусом в Бангладеш, где люди употребляли в пищу пальмовый сок, загрязненный инфицированными летучими мышами. Впоследствии также была зарегистрирована передача инфекции от человека к человеку, в том числе в больнице в Индии.

На сегодняшний день ни для людей, ни для животных какой-либо вакцины против вируса Нипах не существует. Примерно в 70% случаев — с летальным исходом.