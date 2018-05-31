МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В деле о "покушении" на журналиста Аркадия Бабченко нет никаких четких доказательств, что к этому причастны российские спецслужбы, сообщила Strana.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее глава СБУ Василий Грицак сообщил о задержании некоего "гражданина Украины Г.". По версии следствия, именно он нанял киллера для убийства журналиста по заказу российских спецслужб.

Собеседники издания пояснили, что Г. — предприниматель, который работает в сфере поставок оружия для армии. По словам самого подозреваемого, некоторое время назад к нему обратились сотрудники правоохранительных органов и предложили участвовать в контрразведывательной операции.

Бизнесмен согласился, однако вскоре приходивший с предложением человек исчез, а в СБУ начали говорить, что он работал на российские спецслужбы.

"То есть это была чистой воды провокация <…> Заказчик там фигурирует как "неустановленное лицо", сотрудничающее со спецслужбами России", — пояснил источник.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly "По-другому было нельзя". Бабченко — об инсценировке своего убийства

"Убийство" Бабченко

Вечером 29 мая МВД Украины сообщило о том, что Бабченко застрелили на пороге его квартиры в Киеве. Был опубликован фоторобот подозреваемого.

На следующий день журналист появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины. Грицак пояснил, что спецслужбы получили информацию о готовящемся покушении на Бабченко и предотвратили его. Заказчиком он назвал украинца, "завербованного российскими спецслужбами".

В этот же день СБУ сообщила о задержании подозреваемого в подготовке покушения. Ведомство опубликовало видеозапись, на которой сотрудники службы заламывают руки мужчине, идущему по улице, надевают на него наручники и сажают в автобус.

