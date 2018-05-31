Лавров встретился с Ким Чен Ыном

Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Пхеньяне. 31 мая 2018

Лидер КНДР Ким Чен Ын и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Пхеньяне. 31 мая 2018

ПХЕНЬЯН, 31 мая — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров встретился в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщил источник в российской делегации.

Глава российского внешнеполитического ведомства находится с визитом в КНДР. Ранее он провел переговоры с министром иностранных дел страны Ли Ён Хо. Дипломаты обсудили двусторонние отношения, ситуация вокруг Корейского полуострова и некоторые другие международные вопросы.

О встрече с лидером страны заранее не сообщалось.

Известно, что Пхеньян активно готовится к саммиту США-КНДР.