Лавров встретился с Ким Чен Ыном

10:3531.05.2018
(обновлено: 11:00 31.05.2018)
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ПХЕНЬЯН, 31 мая — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров встретился в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщил источник в российской делегации.
Глава российского внешнеполитического ведомства находится с визитом в КНДР. Ранее он провел переговоры с министром иностранных дел страны Ли Ён Хо. Дипломаты обсудили двусторонние отношения, ситуация вокруг Корейского полуострова и некоторые другие международные вопросы.
О встрече с лидером страны заранее не сообщалось.
Известно, что Пхеньян активно готовится к саммиту США-КНДР.