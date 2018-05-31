Геращенко объяснил "необходимость" инсценировки убийства Бабченко

Журналист Аркадий Бабченко на брифинге в СБУ в Киеве, Украина. 30 мая 2018

Журналист Аркадий Бабченко на брифинге в СБУ в Киеве, Украина. 30 мая 2018

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина" объяснил "необходимость" инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко.

По его словам, для того, чтобы доказать в суде вину организатора покушения, нужно было зафиксировать "факт отчетности организатора перед заказчиками".

"Для этого нужно было создать полное впечатление реальности организатора, которого сегодня задержали в Киеве, что это убийство произошло", — пояснил Геращенко.

Он отметил, что Бабченко мог отказаться "идти на такой риск", но решился на это, потому что понимал необходимость документировать связи заказчиков организаторов. Саму инсценировку Геращенко назвал методом "старым как мир".

Во вторник вечером МВД Украины сообщило о том, что Бабченко застрелили на пороге его квартиры в Киеве. Информацию распространили в СМИ, многие из которых опубликовали некрологи в связи со смертью журналиста. Был опубликован фото-робот подозреваемого, украинские власти заявили о причастности к преступлению российских спецслужб.

На следующий день журналист появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины. Глава ведомства Василий Грицак поздравил его с "третьим рождением".

По словам Грицака, СБУ заранее получило информацию о том, что журналиста собираются убить, и предотвратило это. Заказчиком он назвал украинца, якобы завербованного российскими спецслужбами.

По словам самого Бабченко, операция СБУ готовилась два месяца. О поступившем на него "заказе" он узнал месяц назад.

Инсценировку убийства Бабченко восприняли неоднозначно. Российский сенатор Алексей Пушков назвал ее "типичным и циничным водевилем по-киевски". Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила радость по поводу того, что Бабченко жив, но обратила внимание на "пропагандистский эффект" этой истории. Представители международной организации "Репортеры без границ" оказались возмущены "манипуляцией секретными службами Украины для информационной войны".