Не менее восьми военных пострадали при взрыве в Афганистане

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. По меньшей мере восемь сотрудников сил безопасности пострадали при взрыве в афганской провинции Гильменд, сообщают местные СМИ.

Как сообщает телеканал Tolo News , автомобильная бомба взорвалась в четверг недалеко от полицейского участка. Чиновники сообщили, что район эвакуирован.

По данным агентства Пажвак, восемь сотрудников сил безопасности получили ранения.

В среду СМИ сообщили о взрыве и последовавшей за ним стрельбе у нового здания МВД в Кабуле. Неизвестные вооруженные люди вступили в перестрелку с силовиками. По предварительным данным, в результате атаки погиб один человек, еще пять полицейских получили ранения.