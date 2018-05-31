В ШОС предупредили об угрозе объединения ИГ* и "Аль-Каиды"*

КРАСНОЯРСК, 31 мая — РИА Новости. Террористические группировки "Исламское государство"* и "Аль-Каида"* могут объединиться, заявил директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Евгений Сысоев на антитеррористическом форуме в Красноярске.
По его словам, в Афганистане сконцентрировано большое количество боевиков, которые ранее воевали на Ближнем Востоке. Все они готовы продолжать свою деятельность. Сегодня ИГ* готовит и перебрасывает группы в Европу, Центральную и Юго-Восточную Азию, Россию. Как отметил Сысоев, группы зачастую практикуют тактику случайного выбора целей атак в крупных мегаполисах с использованием любых подручных средств, холодного оружия, транспорта. Также сторонники террористов проходят онлайн-обучение.
По информации Сысоева, в 2017 году убито и ранено от рук террористов во всем мире более 33 тысячи человек. Всего с 2014 года пострадало 152 тысячи. В среднем ежегодно совершается свыше 1600 терактов. Успешное подавление очагов терроризма в Сирии вынудило оставшихся в живых боевиков передислоцироваться, а их лидеров — активизировать свои зарубежные филиалы.
*Террористическая организация, запрещенная в России