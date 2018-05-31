В ШОС предупредили об угрозе объединения ИГ* и "Аль-Каиды"*

КРАСНОЯРСК, 31 мая — РИА Новости. Террористические группировки "Исламское государство"* и "Аль-Каида"* могут объединиться, заявил директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Евгений Сысоев на антитеррористическом форуме в Красноярске.

"В числе прогнозируемых угроз, и это новый элемент оперативной обстановки, не исключается возможность объединения террористического потенциала "Исламского государства"* и "Аль-Каиды"* в рамках единой сети, способной охватить своими спящими и активными ячейками многие страны мира", — сказал Сысоев.

По его словам, в Афганистане сконцентрировано большое количество боевиков, которые ранее воевали на Ближнем Востоке. Все они готовы продолжать свою деятельность. Сегодня ИГ* готовит и перебрасывает группы в Европу, Центральную и Юго-Восточную Азию, Россию. Как отметил Сысоев, группы зачастую практикуют тактику случайного выбора целей атак в крупных мегаполисах с использованием любых подручных средств, холодного оружия, транспорта. Также сторонники террористов проходят онлайн-обучение.

По информации Сысоева, в 2017 году убито и ранено от рук террористов во всем мире более 33 тысячи человек. Всего с 2014 года пострадало 152 тысячи. В среднем ежегодно совершается свыше 1600 терактов. Успешное подавление очагов терроризма в Сирии вынудило оставшихся в живых боевиков передислоцироваться, а их лидеров — активизировать свои зарубежные филиалы.

Всероссийский специализированный форум "Современные системы безопасности — Антитеррор" открылся в Красноярске в среду и продлится до 1 июня. В рамках форума проводится выставка, где представлены современные системы безопасности. Деловая программа включает конференцию "Перспективные направления в сфере противодействия идеологии терроризма, реализуемые проекты и эффективные формы", круглые столы, семинары и мастер-классы.

*Террористическая организация, запрещенная в России