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Эксперт: КНДР настроена на соглашение, а не мирный договор с США

07:5131.05.2018
(обновлено: 07:53 31.05.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПхеньян. Архивное фотоПхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Северная Корея добивается саммита с президентом США Дональдом Трампом, так как хочет заключить мирное соглашение, которое будет ей важно с точки зрения признания ее ядерной державой и возможности получения доступа к международной помощи, однако предсказать исход саммита, даже если он состоится, невозможно, считает заведующий корейским направлением Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Виктор Ча.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Подготовка к запланированному на 12 июня в Сингапуре саммиту лидеров США и КНДР идет полным ходом. В четверг госсекретарь США Майк Помпео встретился в Нью-Йорке с заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем. На следующий день они продолжат общение. Кроме того, передовые группы дипломатов и сотрудников Белого дома уже находятся в Южной Корее и Сингапуре, где обсуждают логистику и повестку мероприятия.

КНДР ждет признания

"Думаю, они давно готовились к этой встрече, встрече с президентом США как ядерная держава. Даже просто рукопожатие для них будет очень важно. Они небольшая страна, которая ждет уважения в международной системе. Они не раз обвиняли нас в том, что у США есть отношения почти со всеми странами мира, кроме двух-трех, и они — одна из этих стран. Думаю, это очень важно для их национальной гордости", — сказал Ча в четверг на мероприятии, посвященном предстоящему саммиту.

По словам Ча, который в свое время был заместителем главы делегации США на шестисторонних переговорах, Пхеньян хочет заключить мирное соглашение. При этом речи о полноценном мирном договоре (а США и КНДР до сих пор формально не заключили такой документ с 1953 года), потому что это более сложный документ, требующий ратификации. Зато речь вполне может идти о некоем политическом заявлении США, Южной Кореи и КНДР, где будет отражено обязательство отказаться от насилия и поддерживать мир на Корейском полуострове.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Сейчас, я думаю, что они хотят мирного соглашения, потому что оно признает их статус обладателя ядерного оружия, гарантирует ненападение со стороны США (потому что если вы подписываете мирное соглашение, то вы, предположительно, не планируете нападать) и, в-третьих, если США согласятся на мир с КНДР, то это снимает множество препятствий в представлении северокорейцев, которые они видят в вопросе доступа к международным финансовым институтам", — пояснил Ча.

Он отметил, что США и Япония являются основными игроками, через которых можно получить такой доступ.

"Но главная обеспокоенность заключается в том, что если мы пойдем на что-то подобное, то понимаем ли мы потенциальные осложнения. Повлияет ли это на присутствие наших войск в Южной Корее, повлияет ли это на надежность наших обязательств перед союзниками, укрепит то нашу безопасность или нет? Это все вопросы, которые надо обсуждать на встрече, где переговоры будет вести президент", — уверен эксперт.

Трамп делает все наоборот

Пхеньян. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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По мнению Ча, на этом этапе остается много вопросов о том, насколько вообще можно проводить сейчас этот саммит.

"Думаю, все были обеспокоены тем, что все происходит слишком быстро. Все понимают, что это не то, как обычно готовят саммиты. Обычно это долгий период переговоров, которые довольно подробные и могут идти месяцы. В конце этого вы получаете возможность встречи лидеров, чтобы помочь закрепить договоренности, довести последние вопросы до итоговой отметки. А в этом случае все делается совершенно наоборот: встреча лидеров без, полагаю, достаточных предварительных переговоров", — сказал он.

Ча считает, что это несет в себе серьезные риски. С одной стороны, саммит может закончиться неудачей, и тогда США окажутся в непростом положении. С другой стороны, он опасается, что одна из сторон постарается обязательно получить некий результат и поставит на кон слишком много. Кроме того, выйдя из соглашения с Ираном по Совместному всеобъемлющему плану действий, Трамп поставил себя в ситуацию, когда он не можно позволить себе получить договоренности, которые уступали бы той сделке.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Как вы знаете, обычно саммит на 99%, даже на 101% расписан заранее. В случае с Северной Кореей вам повезет, если это 5-10%. И если президента США устраивает такая ситуация… Я сказал бы, что большинство американских президентов за исключением, пожалуй, одного, такое положение дел не устраивало бы", — добавил он.

По словам эксперта, добиться от КНДР полной денуклеаризации, как этого требует администрация Трампа, будет очень сложно.

"Очень сложно представить, что Северная Корея сделает это. Может, вокруг него (Трампа — ред.) есть люди, которые говорят ему, что это невозможно, но, думаю, что у этого президента есть большая уверенность в своих переговорных способностях. Хотя, думаю, где-то в глубине он должен понимать, что этого непросто добиться", — считает Ча.

Разница формулировок

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Одной из причин, по которой переговоры будут непростыми, является разница в трактовке понятия денуклеаризации Вашингтоном и Пхеньяном, полагает он.

"То, как вы читаете об этом в газетах, говорит, что Северная Корея выступает за денуклеаризацию Корейского полуострова. Это формулировка, которой северокорейский режим пользуется десятилетия. Это звучит как "Да, мы верим, что когда-то в будущем должно быть ноль ядерного оружия в мире". Но Северную Корею не волнует весь мир. Все, что их волнует, это Корейский полуостров", — уверен Ча.

По его мнению, Пхеньян ожидает, что сначала с полуострова будут выведены американские военные, а Вашингтон откажется от защиты своих союзников: Южной Кореи и Японии. И вот тогда КНДР может задуматься о том, чтобы избавиться от ядерного потенциала, говорит Ча.

Люди возле Монумента Вашингтона в США. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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"Американское определение, конечно, очень отличается. Формулировка, которую мы бы предпочли, это отказ от всего ядерного оружия и всех существующих ядерных программ. Это гораздо более определенный вариант денуклеаризации", — продолжил он.

По его словам, пока со стороны КНДР не звучит ничего, что было бы близко к такой позиции.

"Так что я думаю, что мы пока еще далеко. Вот почему такие встречи, подобные той, что происходит в Нью-Йорке, и в конечном итоге и встреча двух лидеров — единственный способ преодолеть этот разрыв. Это требует принятия так называемого стратегического решения", — резюмировал Ча.

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