В ДНР заявили, что ВСУ открыли огонь по району, где находился патруль ОБСЕ

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (404)

ДОНЕЦК, 31 мая — РИА Новости. Украинские силовики в среду открыли огонь по району села Петровское, где находился патруль миссии ОБСЕ, сообщили в четверг журналистам в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сообщила, что рядом с патрулем миссии в районе села Петровское в Донбассе прогремел взрыв.

"Украинская сторона продолжает проводить политику запугивания представителей СММ ОБСЕ. Вчера украинские силовики вновь открыли огонь из минометов по патрулю международной миссии, теперь в районе населенного пункта Петровское", — сказал представитель командования ДНР.

Он отметил, что только за эту неделю украинские силовики "своими обстрелами трижды подвергали опасности жизни и здоровье представителей ОБСЕ".