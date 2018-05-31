ВСУ обстреляли территорию ЛНР пять раз за сутки, сообщили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (404)

ЛУГАНСК, 31 мая — РИА Новости. Украинские силовики пять раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В Донбассе 30 марта вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"За прошедшие сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 миллиметра, БМП, гранатометы, крупнокалиберное и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции около населенных пунктов Калиновка, Желобок, Донецкий и Пришиб. В пресс-службе уточнили, что всего по территории республики было выпущено около 40 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.

Представители операции Объединенных сил Украины, в свою очередь, заявили, что зафиксировали 28 случаев обстрела своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, двое военнослужащих ранены.

Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.

Как сообщает пресс-центр операции в Facebook, ополченцы "28 раз нарушили режим прекращения огня". "Во время боевых действий двое наших защитников получили ранения", — говорится в сообщении.

По данным представителей операции, огонь по украинским позициям велся из 122-миллиметровых артиллерийских систем, 120- и 82-миллиметровых минометов.