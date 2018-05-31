Лавров: не нужно искусственно подгонять переговорный процесс вокруг КНДР

ПХЕНЬЯН, 31 мая — РИА Новости. Важно избегать искушения требовать завтра все и сразу в переговорном процессе вокруг КНДР, не нужно искусственно подгонять процесс, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский министр в четверг провел встречу с северокорейским коллегой Ли Ён Хо.

"Я еще раз хочу подчеркнуть наше общее понимание с северокорейской стороной необходимости предельно бережно относиться к тому, что сейчас происходит в плане налаживания контактов, в плане нормализации отношений между двумя Кореями, между КНДР и Соединенными Штатами, и избегать искушения требовать завтра все и сразу, потому что мы видим, насколько многокомпонентная эта проблема", — сказал Лавров по итогам переговоров с Ли Ён Хо.

Глава МИД РФ подчеркнул, что важно "не пытаться искусственно подгонять этот процесс, который, конечно же, потребует значительного времени и детальнейшего согласования всех компонентов пакета, который позволит обеспечить не только денуклеаризацию всего Корейского полуострова, но и надежно обеспечить устойчивый мир и стабильность на всей Северо-Восточной Азии".