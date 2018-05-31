Россия призвала стороны корейского урегулирования не допустить его срыва

ПХЕНЬЯН, 31 мая — РИА Новости. Москва приветствует контакты между США и КНДР, а также между Пхеньяном и Сеулом, Россия призывает все стороны корейского урегулирования к ответственности, чтобы не допустить срыва этого хрупкого процесса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы приветствуем те контакты, которые в последние месяцы интенсивно развиваются между Северной и Южной Кореями, между КНДР и США", — сказал российский министр по итогам переговоров северокорейским коллегой Ли Ён Хо.

"Мы призываем все вовлечённые стороны в полной мере ощутить свою меру ответственности за то, чтобы не допустить срыва этого очень важного, но пока ещё очень хрупкого процесса", — подчеркнул Лавров.