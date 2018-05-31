Лавров объяснил, почему санкции с КНДР надо снимать поэтапно

ПХЕНЬЯН, 31 мая — РИА Новости. Решение ядерной проблемы КНДР не может быть полным, пока не будут отменены санкции против этой страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, подчеркнув, что процесс снятия ограничительных мер является вопросом дальнейших переговоров и должен быть поэтапным.

"Что касается вопроса о санкциях, это абсолютно очевидно, что, начиная весь разговор о решении ядерной проблемы Корейского полуострова, мы исходим из того, что оно не может быть полным, пока санкции не будут отменены. Как к этому двигаться, это уже вопрос искусства переговорщиков. Но за один присест этого не сделать. За один присест нельзя обеспечить денуклеаризацию, поэтому, конечно, должны быть какие-то этапы и должно быть встречное движение на каждом из этих этапов ", — сказал российский министр по итогам переговоров с северокорейским коллегой Ли Ён Хо.