"Цирк СБУ": пользователи Сети о "воскрешении" Аркадия Бабченко

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Пользователи социальных сетей обсуждают инсценировку убийства журналиста Аркадия Бабченко.

Анатолий Шарий назвал произошедшее "Очередным цирком СБУ".

Очередной цирк СБУ, Бабченко жив. О, Боже, трэш))) — Анатолий Шарий (@anatoliisharii) 30 мая 2018 г.

​Журналист Севгиль Мусаева шокирована произошедшим. "Это за гранью добра и зла", — написала она в Facebook.

Олег Волошин, отметил падение имиджа Украины в глазах Запада и назвал произошедшее "цирком года".

Юрий Дудкин пошутил над "воскрешением" Бабченко, отметив, что "так свою предвыборную кампанию из кандидатов в президенты за 27 лет еще никто не начинал".

Иван Марунич опубликовал фото Джона Кеннеди с подписью "брифинг СБУ".

Василий Апасов поинтересовался: "Вопрос к СБУ — Цой жив?".

Во вторник вечером МВД Украины сообщило, что Бабченко был застрелен в своей квартире в Киеве. Премьер Украины Владимир Гройсман обвинил в причастности к "убийству" Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха.

Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины. Глава ведомства Василий Грицак заявил, что информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. При этом он вновь обвинил российские спецслужбы в причастности к попытке покушения. По словам Грицака, в организации покушения подозревают гражданина Украины "Г", он задержан и дает показания.