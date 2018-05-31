Помпео назвал хорошим рабочий ужин с северокорейским эмиссаром

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео назвал "хорошим" рабочий ужин с заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем.

Ранее сообщалось, что Ким Ён Чхоль прибыл в Нью-Йорк из Пекина для проведения переговоров с Помпео по поводу подготовки к запланированному на 12 июня в Сингапуре саммиту США-КНДР.

"Хороший рабочий ужин с Ким Ён Чхолем в Нью-Йорке. В меню были стейк, кукуруза и сыр", — написал Помпео в Twitter.

В Белом доме отмечают успешное продвижение в подготовке к саммиту между президентом США Дональда Трампа и северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Дискуссии развернулись сразу на нескольких площадках: помимо планируемой встречи в Нью-Йорке, в Сингапуре находится американская делегация во главе с заместителем главы аппарата Белого дома Джо Хейгеном. Еще одна встреча прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи, на которой делегацию США возглавляет посол на Филиппинах Сун Ким.