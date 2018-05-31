Трамп встретился с Кардашьян

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел встречу со звездой американских реалити-шоу Ким Кардашьян и обсудил с ней тюремную реформу.
"Сегодня у меня была великолепная встреча с Ким Кардашьян, поговорили о тюремной реформе и вынесении приговоров", — написал Трамп в Twitter.
Ранее сообщалось, что Трамп и Кардашьян должны встретиться для обсуждения вопроса о помиловании 62-летней Элис-Мари Джонсон, отбывающей пожизненный срок за контрабанду наркотиков.
Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 мая 2018 г.