СМИ: чиновника из КНДР приняли в США на уровне экс-главы государства

ТОКИО, 31 мая — РИА Новости. Высокопоставленному чиновнику КНДР, заместителю председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолю, который прибыл в Нью-Йорк в среду для переговоров с госсекретарем США Майком Помпео, оказан прием на уровне бывших глав государства, сообщила газета "Чунан Ильбо".

Как сообщает издание, он прибыл в аэропорт Джона Кеннеди в 14 часов по местному времени в среду. Ким Ён Чхоль состоит в санкционном списке США с 2010 года как лицо, причастное к ядерной и ракетной программам. В это же время к месту его выхода из самолета направились шесть-семь черных представительских автомобиля и патрульные машины полиции. По словам источника в дипломатических кругах, "предоставление эскорта сразу после выхода из самолета осуществляется для лиц не ниже бывшего главы государства".

Уже через полтора часа Ким Ён Чхоль был замечен в гостинице Millennium Hilton New York One UN Plaza, которая из-за близости к штаб-квартире ООН часто используется членами представительства КНДР в этой организации.

Это первый за 18 лет визит высокопоставленного чиновника КНДР в США. Издание не исключает, что он как фактический спецпредставитель лидера КНДР Ким Чен Ына мог привезти Помпео от него письмо. Как ожидается, в ходе переговоров будет обозначен контур и повестка саммита США и Северной Кореи 12 июня в Сингапуре.