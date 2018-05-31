МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Адвокат Евгений Солодко, возглавляющий фирму, которая защищает подозреваемого в организации "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко, заявил о давлении и провокации со стороны следствия.
"Сейчас адвокаты нашей фирмы работают с "организатором убийства" Аркадия Бабченко. Первое впечатление — провокация, организованная весьма неэстетично. Попытка "закошмарить" подзащитного сразу не удалась, а дальше будем разбираться", — написал он в Facebook.
Инсценировка убийства
Во вторник вечером МВД Украины сообщило, что Бабченко был застрелен в своей квартире в Киеве. Премьер Украины Владимир Гройсман обвинил в причастности к "убийству" Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала известие о том, что Бабченко жив, "лучшей новостью", отметив при этом, что в историю был заложен пропагандистский эффект. Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар выразил негодование в связи тем, что украинские спецслужбы инсценировали убийство журналиста для ведения информационной войны.