МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Адвокат Евгений Солодко, возглавляющий фирму, которая защищает подозреваемого в организации "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко, заявил о давлении и провокации со стороны следствия.

"Сейчас адвокаты нашей фирмы работают с "организатором убийства" Аркадия Бабченко. Первое впечатление — провокация, организованная весьма неэстетично. Попытка "закошмарить" подзащитного сразу не удалась, а дальше будем разбираться", — написал он в Facebook.

Инсценировка убийства

Во вторник вечером МВД Украины сообщило, что Бабченко был застрелен в своей квартире в Киеве. Премьер Украины Владимир Гройсман обвинил в причастности к "убийству" Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха.

Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции Службы безопасности Украины. Глава ведомства Василий Грицак заявил, что информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. При этом он вновь обвинил российские спецслужбы в причастности к попытке покушения. По словам Грицака, в организации покушения подозревают гражданина Украины "Г", он задержан и дает показания.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала известие о том, что Бабченко жив, "лучшей новостью", отметив при этом, что в историю был заложен пропагандистский эффект. Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар выразил негодование в связи тем, что украинские спецслужбы инсценировали убийство журналиста для ведения информационной войны.