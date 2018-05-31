Лавров в КНДР возложил цветы к памятнику Ким Ир Сена и Ким Чен Ира

ПХЕНЬЯН, 31 мая — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в КНДР в четверг возложил цветы к памятнику первых северокорейских лидеров — Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

В торжественной церемонии также приняли участие замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

Два бронзовых постамента высотой около 25 метров расположены на холме Мансудэ около Музея корейской революции. Памятник отцу нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына был возведен рядом со статуей его деда уже после смерти Ким Чен Ира в 2011 году.