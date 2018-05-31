Йеменские хуситы заявили, что сбили беспилотник в Саудовской Аравии

САНА, 31 мая — РИА Новости. Мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) сбили беспилотник арабской коалиции над городом Асиром на юго-западе Саудовской Аравии, сообщил РИА Новости в среду вечером источник в министерстве обороны, контролируемом хуситами.

"Беспилотник был сбит во время противостояния с войсками президента Абд Раббу Мансура Хади напротив пограничного перехода в Асире на юго-западе Саудовской Аравии", — сказал собеседник агентства.

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией пока не прокомментировала эту информацию.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на это хуситы регулярно обстреливают саудовскую территорию.