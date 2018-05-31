Лавров проводит в Пхеньяне переговоры с главой МИД КНДР

ПХЕНЬЯН, 31 мая — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, передает корреспондент РИА Новости.

Глава российского внешнеполитического ведомства в четверг находится с визитом в КНДР.

Ожидается, что министры обсудят как двухстороннюю тематику, так и ситуацию вокруг корейского урегулирования.

США и КНДР в настоящее время готовятся к проведению встречи между лидерами государств Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. Встреча может пройти 12 июня в Сингапуре.