МЕХИКО, 31 мая – РИА Новости. Полиция Перу сумела конфисковать более тонны кокаина, отличительной чертой которого были фотографии известных наркобаронов, помещенные на пакеты с порошком.

Как сообщает портал Excelsior, груз должен был направиться в Испанию, а на пакетах были размещены фотографии известного колумбийского наркодельца Пабло Эскобара и его мексиканского коллеги Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка.

Лидер Медельинского картеля Эскобар был убит в 1993 году в результате операции элитного отряда колумбийской полиции, после чего его картель прекратил существование, а Коротышка был пойман в Мексике и экстрадирован в США в 2017 году.

По мнению полиции, фотографии наркобаронов использовались поставщиками незаконного товара для того, чтобы убедить покупателей в "чистоте" продукта. Всего было изъято 1,15 тонны кокаина, спрятанного в грузе мороженой рыбы. Его стоимость по приходу в испанский порт составила бы 45 миллионов долларов.