Власти США заподозрили в сокрытии данных о тысячах жертв урагана "Мария"

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Ураган "Мария", обрушившийся на Пуэрто-Рико в сентябре прошлого года, унес жизни 4645 человек, а не 64, как заявляют власти США. Об этом говорится в исследовании Гарвардского университета.

Ученые попросили случайно выбранные 3299 семей, которые пережили разгул стихии, рассказать об известных им случаях гибели людей в результате урагана. Полученные данные были экстраполированы на всю территорию острова и сопоставлены со средней годовой смертностью.

По данным исследования, с 20 сентября по 31 декабря 2017 года смертность составила 14 случаев на 1000 человек, тогда как годом ранее аналогичный показатель был на 62% ниже.

Гарвардские специалисты признают, что полученные цифры не точны, однако подчеркивают, что число погибших в десятки раз выше, чем официальные данные.

Авторы работы заявляют, что федеральные и местные власти не обеспечили население необходимой медицинской помощью и не смогли своевременно наладить электроснабжение. В результате, треть смертей приходится на несвоевременно оказанную медпомощь.

Кроме того, ученые отмечают, что власти острова отказываются публиковать регулярные отчеты о смертности.

Ранее газета The New York Times сообщала, что ураган "Мария" мог унести жизни более тысяч человек. Издание сделало этот вывод, сравнив ежедневную статистику смертей с 40-дневным периодом после стихии.