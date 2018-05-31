Венесуэла отреагировала на новые канадские санкции

МЕХИКО, 31 мая – РИА Новости. Правительство Венесуэлы осудило власти Канады за введение новых санкций, сообщает венесуэльский МИД.

Ранее Канада ввела дополнительные санкции против Венесуэлы в связи с прошедшими там президентскими выборами, которые не были признаны рядом стран международного сообщества. Они коснутся 14 физических лиц, ответственных за ухудшение демократии в стране.

"Правительство республики Венесуэла энергично отвергает новую попытку со стороны правительства Канады ввести односторонние насильственные меры против венесуэльских граждан, что открыто нарушает основополагающие нормы международного общественного права", — говорится в коммюнике МИД.

По мнению официального Каракаса, действия Оттавы подчиняются требования администрации США, которая в заявлении названа "расистской и господствующей".

"Никакая империалистическая агрессия, откуда бы они ни исходила, не свернет народ Боливара с пути мира, суверенитета и защиты священной национальной независимости", — отмечается в заявлении МИД Венесуэлы.