Мадуро назвал Венесуэлу чемпионом по распределению богатств среди населения

МЕХИКО, 31 мая – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал свою страну мировым чемпионом по распределению богатств для населения.

"Мы – мировые чемпионы в части распределения богатства и удовлетворения потребностей народа", — заявил Мадуро в прямом эфире государственного телевидения на встрече с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем.

На встрече Мадуро наградил Диас-Канеля первой степенью Ордена Освободителей, высшей награды Венесуэлы.

К недавним выборам президента, на которых вновь победил Мадуро, Венесуэла подошла в плачевном с точки зрения экономики состоянии. Согласно недавнему докладу МВФ, экономика страны уменьшится на 15% в 2018 году в дополнение к совокупному сокращению на 35% в 2014–2017 годах. По прогнозу фонда, инфляция в текущем году достигнет 13000%. Курс доллара на "черном" рынке страны в среду впервые перевалил за 1 миллион боливаров, достигнув отметки почти в 1,144 миллиона.