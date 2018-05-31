ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. США переименовали Тихоокеанское командование (PACOM) в Индо-Тихоокеанское, сообщил министр обороны страны Джеймс Мэттис.

"В знак признания растущей взаимосвязи Индийского и Тихого океанов, сегодня мы переименовываем Тихоокеанское командование США в Индо-Тихоокеанское командование США. На протяжении многих десятилетий это командование неоднократно адаптировалось к изменяющимся обстоятельствам, и сегодня использует этот опыт по мере того, как Америка фокусируется на западном (направлении)", — заявил Мэттис на торжественной церемонии смены командующего PACOM.

Последние три года пост командующего PACOM занимал адмирал Гарри Гаррис, который теперь предложен на должность посла США в Южной Корее. На его место назначен адмирал Филип Дэвидсон.

Выступая на церемонии, глава Пентагона отметил, что отношения США с союзниками и партнерами в Тихом и Индийском океанах "подтвердили свою критически важную (роль) для поддержания региональной стабильности".

"Мы поддерживаем наших партнеров и поддерживаем их суверенные решения, потому что все государства, большие и малые, имеют важное значение для региона, если мы хотим поддерживать стабильность в районах (мирового) океана, имеющих решающее значение для всего мира", — сказал он.

Мэттис не уточнил, какие именно страны он имеет в виду, однако США традиционно выступают против Китая в его территориальных спорах с соседями, в частности Вьетнамом, Филиппинами и Японией.

В недавно принятых военных доктринах США Китай и Россия названы главными соперниками.

Одновременно США в последние годы активно развивают военное сотрудничество с Индией, корабли двух стран регулярно проводят учения в Индо-Тихоокеанском регионе.