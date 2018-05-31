СМИ: в Саудовской Аравии два человека обстреляли полицейских

ДОХА, 31 мая — РИА Новости. Двое неизвестных в среду вечером напали на сотрудника дорожной полиции в центре города Эт-Таифа на западе Саудовской Аравии и убили его, сообщила саудовская газета "Ас-Сабак".

По информации газеты, они скрылись с места происшествия, но полиции удалось напасть на их след. Преступники оказали сопротивление при задержании и открыли огонь по полицейским, в результате перестрелки один из них был ранен и схвачен силами безопасности, другому удалось бежать. Несколько полицейских пострадали.

В то же время телеканал "Люулюу", принадлежащий шиитской оппозиции Бахрейна, сообщил, что стрельба в Эт-Таифе велась рядом со зданием национальной гвардии. Телеканал показал видеозапись, сделанную из проезжавшего возле здания автомобиля, во время которой слышна интенсивная стрельба и видны несколько полицейских машин.