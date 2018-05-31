В мексиканском парламенте обвинили Трампа в расизме

МЕХИКО, 31 мая – РИА Новости. Постоянная комиссия мексиканского конгресса осудила "расистские" высказывания президента США Дональда Трампа, приняв соответствующее заявление.

"Принимается решение, которое отвергает ксенофобские и расистские выражения президента США Дональда Трампа, которые сопровождали переговоры по двусторонней повестке дня", — говорится в сообщении сената Мексики.

О каких конкретно словах Трампа идет речь, не уточняется, однако в последнее время лидер США нередко допускает нелицеприятные высказывания о соседней стране. Так, ранее в мае Трамп назвал мигрантов, которые незаконно въезжают в его страну, "животными", за что МИД Мексики уже направил США протест. Позднее Трамп уточнил, что говорил не обо всех мигрантах, а только о членах преступной группировки Mara Salvatrucha.

Также мексиканский конгресс подтвердил, что Мехико не будет платить за строительство стены на границе с США, о чем ранее говорил и президент Энрике Пенья Ньето.