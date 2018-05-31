В Раде заявили, что Россия и Европа оставят Украину без транзита газа

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Трубопроводы "Турецкий поток" и "Северный поток — 2" оставят Украину без транзита российского газа, заявила глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко в эфире парламентского телеканала, обвинив Германию в ущемлении интересов Киева.

"Мы должны понимать, что остановить "Турецкий поток" уже невозможно, он у нас заберет примерно 30-40 миллиардов кубометров в год. Если сам "Турецкий поток" столько забирает, то у нас в остатке выходит 50 миллиардов. А это как раз то, на что рассчитан "Северный поток — 2". Тогда получается, что украинская труба вообще будет не нужна, и это значит, что Украина остается без аренды", — заявила нардеп.

Она отметила, что Германия своим участием в проекте "Северный поток — 2" решает свои экономические задачи, отодвинув интересы Украины на второй план.

"Они просто попросили нас относиться к этому вопросу поспокойнее. Я уже считаю, что единственный компромисс по "Северному поток —2", на который Украина может согласиться, это его полный запрет и недопущение строительства. Для нас это — экономически убыточный проект", — отметила Гопко.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Киеву следует перестать критиковать Берлин за участие в "Северном потоке — 2", так как Германия прилагает усилия по обеспечению транзита газа через Украину.

Проект "Северный поток — 2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим "Северным потоком".

"Турецкий поток" будет состоять из двух ниток общей мощностью 31,5 миллиарда кубометров газа в год, которые пройдут по дну Черного моря из России в европейскую часть Турции.