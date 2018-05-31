"Ты заслужил": друг Бабченко сравнил его с персонажем "Служебного романа"

Журналист Аркадий Бабченко на брифинге в СБУ в Киеве, Украина. 30 мая 2018

Журналист Аркадий Бабченко на брифинге в СБУ в Киеве, Украина. 30 мая 2018

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев, который 29 мая первым сообщил об убийстве Аркадия Бабченко, после обнародования информации о "воскрешении" журналиста сравнил его с персонажем из кинофильма "Служебный роман" Петром Бубликовым.

"Аркадий, моя сестра завтра прилетает в Киев на твои похороны. Невозвратный билет. И ты теперь у меня Бубликов, а не Бабченко. Прости, брат Аркадий, ты заслужил", — написал Муждабаев на своей странице в Facebook.

МВД Украины 29 мая сообщило, что бывшего военного корреспондента из России убили выстрелами в спину на лестничной площадке дома в Киеве. Позже он якобы скончался в машине скорой помощи.

В среду СБУ опровергла эти сведения. Руководитель ведомства Василий Грицак заявил, что информацию об убийстве Бабченко распространяли в рамках "спецоперации". Инсценировку, по его словам, начали готовить два месяца назад, организатора покушения, в котором Киев обвинил Москву, уже задержали, исполнитель будет проходить по делу в качестве свидетеля.

Позднее перед журналистами выступил сам Бабченко. Он попросил прощения у семьи и поблагодарил украинские спецслужбы за "спасение жизни".

Петр Бубликов — персонаж советской лирической комедии "Служебный роман". Прославился тем, что после сообщения о своей смерти на следующий день пришел на работу живым и невредимым.