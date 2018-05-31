"Лаборатория Касперского" подаст апелляцию на решение суда в США

ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. "Лаборатория Касперского" намерена подать апелляцию на решение суда в США, который в среду фактически оставил в силе запрет на использование программ российской компании в государственных учреждениях страны.
Суд американского округа Колумбия в среду отклонил иск "Лаборатории Касперского", в котором компания требовала отменить утвержденный конгрессом запрет всем госучреждениям и связанным с ними компаниям использовать программы российского разработчика, говорится в документах суда.
"Лаборатория Касперского" разочарована решениями суда по конституционному оспариванию запрета правительства США на использование ее продуктов и услуг федеральными агентствами. Мы будем энергично добиваться реализации наших прав на обжалование", — говорится в заявлении на сайте американского подразделения компании.
"Лаборатория Касперского" утверждает, что решение властей США было принято "без какого-либо значимого установления фактов" и при отсутствии доказательств "неправомерных действий компании и злонамеренной кибернетической деятельности".
Вместе с этим в компании вновь подчеркивают, что открыты к сотрудничеству с властями США и готовы предоставить информацию о методах своей работы, включая базы данных с кодами.
"Лаборатория Касперского" твердо убеждена, что открытый диалог и сотрудничество могут помочь всем сторонам продвинуться вперед и найти оптимальные пути укрепления национальной и глобальной политики и лучших практик в области кибербезопасности. Мы считаем, что наш опыт и изучение угроз делают кибермир более безопасным местом, поскольку мы обнаруживаем и нейтрализуем все целевые кибератаки, независимо от их происхождения или цели", — отмечается в заявлении.
В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве. В декабре компания подала иск в федеральный суд округа Колумбия с требованием отменить распоряжение министерства внутренней безопасности США.