"Лаборатория Касперского" подаст апелляцию на решение суда в США

ВАШИНГТОН, 31 мая – РИА Новости. "Лаборатория Касперского" намерена подать апелляцию на решение суда в США, который в среду фактически оставил в силе запрет на использование программ российской компании в государственных учреждениях страны.

Суд американского округа Колумбия в среду отклонил иск "Лаборатории Касперского", в котором компания требовала отменить утвержденный конгрессом запрет всем госучреждениям и связанным с ними компаниям использовать программы российского разработчика, говорится в документах суда.

"Лаборатория Касперского" разочарована решениями суда по конституционному оспариванию запрета правительства США на использование ее продуктов и услуг федеральными агентствами. Мы будем энергично добиваться реализации наших прав на обжалование", — говорится в заявлении на сайте американского подразделения компании.

"Лаборатория Касперского" утверждает, что решение властей США было принято "без какого-либо значимого установления фактов" и при отсутствии доказательств "неправомерных действий компании и злонамеренной кибернетической деятельности".

"Политика, запрещающая использование правительством США продуктов и услуг "Лаборатории Касперского", фактически подрывает заявленную правительством цель защиты федеральных систем от наиболее серьезных киберугроз", — отмечается в заявлении.

Вместе с этим в компании вновь подчеркивают, что открыты к сотрудничеству с властями США и готовы предоставить информацию о методах своей работы, включая базы данных с кодами.

"Лаборатория Касперского" твердо убеждена, что открытый диалог и сотрудничество могут помочь всем сторонам продвинуться вперед и найти оптимальные пути укрепления национальной и глобальной политики и лучших практик в области кибербезопасности. Мы считаем, что наш опыт и изучение угроз делают кибермир более безопасным местом, поскольку мы обнаруживаем и нейтрализуем все целевые кибератаки, независимо от их происхождения или цели", — отмечается в заявлении.

Министерство внутренней безопасности США 13 сентября 2017 года опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США.

В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве. В декабре компания подала иск в федеральный суд округа Колумбия с требованием отменить распоряжение министерства внутренней безопасности США.