Потребление табака в мире с 2000 года значительно снизилось, заявили в ВОЗ

ЖЕНЕВА, 31 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Потребление табака значительно снизилось с 2000 года, однако этого недостаточно для достижения поставленных целей сокращения количества смертей от сердечно-сосудистых и незаразных заболеваний, говорится в докладе, опубликованном Всемирной организацией здравоохранения в День борьбы с курением, которые отмечают 31 мая.

Согласно данным ВОЗ, курение ежегодно убивает семь миллионов человек. Количество курильщиков снизилось с 2000 года с 27% до 20% населения, однако эксперты опасаются, что при таком темпе миру пока не удастся достичь цели сокращения курения на 30% от общего количества курильщиков к 2025 году. Одной из причин является рост населения планеты, в результате чего реальные данные сокращения потребления табака размываются.

При этом, как отмечают в ВОЗ, курение или пассивное курение являются основными причинами сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе сердечных приступов и инсультов, от которых ежегодно умирает три миллиона человек. Всего же сердечно-сосудистые заболевания ежегодно приводят к смерти 17,9 миллиона человек.

"Многие люди знают, что курением приводит к раку и заболеванию легких, но многие не в курсе, что курение также приводит к сердечным заболеваниям и инсультам. В этот День борьбы с курением ВОЗ привлекает внимание к тому, что табак не только является причиной рака, но и буквально разбивает сердца", — заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Для достижения целей сокращения употребления табака в мире ВОЗ призывает страны объединиться в борьбе с табачными компаниями.

"Мы знаем, что законы и активные действия могут увеличить количество бросивших курить, предупредить людей от того, чтобы начать курить, а также снизить спрос. Мы должны преодолеть препятствия по внедрению таких мер, как налогообложение, запрет на торговлю и внедрение простой упаковки", — добавила помощник гендиректора ВОЗ по неинфекционным заболеваниям и психическому здоровью Светлана Аксельрод.