Спецоперация СБУ: убийство Бабченко оказалось инсценировкой

Журналист Аркадий Бабченко на брифинге в СБУ в Киеве, Украина. 30 мая 2018

Журналист Аркадий Бабченко на брифинге в СБУ в Киеве, Украина. 30 мая 2018

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Журналист Аркадий Бабченко жив, а его "убийство" было спецоперацией СБУ, заявил глава ведомства Василий Грицак.

СБУ заранее получила информацию о подготовке убийства журналиста и предотвратила его, отметил он. Грицак утверждает, что Бабченко "заказал" завербованный российскими спецслужбами украинец.

"Убийство" и обвинения

Во вторник вечером МВД Украины сообщило, что Бабченко был застрелен в своей квартире в Киеве.

Член коллегии МВД Украины, депутат Рады Антон Геращенко сообщил, что журналист ходил в магазин, убийца якобы ждал его в подъезде. Когда Бабченко открыл дверь квартиры, убийца, как утверждалось, сделал несколько выстрелов в спину. Соседка погибшего заявила, что убийца, вероятно, пользовался глушителем, поскольку выстрелов слышно не было.

По словам Геращенко, действия российских спецслужб были одной из версий произошедшего.

Премьер Украины Владимир Гройсман, в свою очередь, выразил убежденность в причастности России: "Русская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности".

МВД страны опубликовало фоторобот подозреваемого: это мужчина 40-45 лет с седой бородой и в бейсболке, ростом около 175-180 сантиметров, телосложение среднее, есть живот, был одет в джинсовую куртку и джинсы.

Задержание подозреваемого

В среду днем СБУ обнародовала видеозапись задержания подозреваемого в подготовке покушения. На видеозаписи мужчина в брюках и белой рубашке днем идет по улице. К нему со спины подходят несколько мужчин в гражданской одежде. Они заломили ему руки за спину, надели наручники, после чего увели и посадили в микроавтобус.

По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, за убийство Бабченко исполнителю предложили 30 тысяч долларов, он будет проходить по делу как свидетель.

"Циничный водевиль"

Действия украинских спецслужб подверглись критике в России и мире.

Так, сенатор Алексей Пушков назвал произошедшее "типичным и циничным водевилем по-киевски". "Оставили в дураках и своих западных союзников. И раньше было известно, что Киеву верить нельзя. Теперь ясно, что верить нельзя категорически", — написал парламентарий в своем Twitter.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил сожаление в связи с решением Киева устроить инсценировку. "Обязанностью государства является предоставление общественности верной информации", — заявил Дезир.

Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар назвал действия спецслужб Украины "манипуляцией в рамках информационной войны". "Всегда очень опасно, когда государства играют с фактами, особенно за спинами журналистов", — сказано в его микроблоге.

Инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко на Украине является антироссийской провокацией, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.