Рядом с патрулем СММ ОБСЕ под Донецком прогремел взрыв

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Взрыв прогремел рядом с патрулем Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ под Донецком в среду, пострадавших нет, говорится в сообщении СММ.

"В 10.22 30 мая патруль СММ, состоящий из шести человек на двух бронированных автомобилях, приехал к месту, оснащенному камерами, за пределами района разграничения рядом с Петровским (в 41 километре к югу от Донецка). В 10.58… все услышали свистящий звук, за которым последовал взрыв… в 200-300 метрах за пределами района разграничения", — говорится в пресс-релизе.

По оценкам СММ, взрыв произошел в результате минометного выстрела. Патруль немедленно покинул место рядом со взрывом и вернулся на базу. Петровский район территориально входит в состав Донецка.