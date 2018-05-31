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В мире

Италия хотела отменить санкции против России. Ей не разрешили

08:0031.05.2018
(обновлено: 08:01 31.05.2018)
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© РИА Новости / Алессандро РотаПерейти в фотобанкЛидер итальянской партии Лига Севера Маттео Сальвини во время встречи с членами парламента своей партии в Палаццо делле Стеллине в Милане. 9 марта 2018Лидер итальянской партии Лига Севера Маттео Сальвини во время встречи с членами парламента своей партии в Палаццо делле Стеллине в Милане. 9 марта 2018
© РИА Новости / Алессандро Рота
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Игорь Гашков. Формирование в Италии коалиционного правительства с подачи ЕС заблокировал президент Серджо Маттарелла. Как стало известно РИА Новости, победившие на выборах партии "Лига" и "Пять звезд" планировали отменить антироссийские санкции и пойти на сближение с Москвой. Стране, скорее всего, предстоят новые выборы. На них отвергнутые главой государства политические силы могут взять убедительный реванш и снова поставить вопрос об отмене санкций.

Итальянская головоломка

Собор Святого Петра в Риме
© РИА Новости / Александр Вильф
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Лиры вместо евро. Почему Италия собирается вернуться к собственной валюте
Возобновление дружеских связей с Москвой, возвращение итальянских товаров на российский рынок, отмена санкций — все это входило в список мер, согласованных "Лигой" и "Пятью звездами" перед формированием правительства. Готовность выполнить обещанное итальянские политики подтвердили на Петербургском экономическом форуме. Так, представитель "Лиги" Паоло Гримольди заявил, что "новое правительство, несмотря на давление, поднимет вопрос отмены санкций" и собирается "стать первым кабинетом министров в Европе, который будет придерживаться ясного курса по этому направлению".
Вступив в разговор, Владимир Путин отметил, что Кремль в курсе настроений итальянских политиков и находит их "чрезвычайно позитивными".

© AP Photo / Andrew MedichiniЛидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони и глава "Лиги" Маттео Сальвини
© AP Photo / Andrew Medichini
Лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони и глава "Лиги" Маттео Сальвини

Источники РИА Новости подтверждают, что за несколько дней до отставки Конте спикеру Европарламента Антонио Таяни официально сообщили о намерении Италии блокировать продление антироссийских санкций на ближайшем саммите ЕС в июле 2018 года. Это вызвало неодобрение в высоких кабинетах Брюсселя.

Спустя считаные часы после закрытия форума в Санкт-Петербурге политическая обстановка в Италии резко переменилась. Глава коалиционного правительства Джузеппе Конте заявил о разрыве с Серджо Маттареллой и подал в отставку. Политики не сошлись на кандидатуре министра экономики, которую отверг президент. Оскорбленные действиями Маттареллы представители "Лиги" и "Пяти звезд" прекратили переговоры. 

Глава государства выдвинул технического премьера, ранее работавшего в Международном валютном фонде. Перспектива отмены санкций, до того реальная, отодвинулась на неопределенное будущее.  

ЕС теряет доверие

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© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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В разговоре с РИА Новости депутат региона Венето Стефано Вальдегамбери подтвердил решимость лидера "Лиги" Маттео Сальвини отстаивать свою программу перед европейскими структурами власти. По его словам, новое правительство не желало "безропотно принимать то, что навязывает ЕС, важным донором которого выступает Италия". В глазах сторонников "Лиги" Евросоюз теряет доверие, поскольку неэффективно отстаивает европейские экономические интересы в спорах с США. 

"Принимая политические и коммерческие решения вразрез с собственными интересами, Брюссель все больше демонстрирует, что ему не удается играть самостоятельную роль в глобальном соревновании", — говорит Вальдегамбери. Падение правительства Конте, еще не успевшего приступить к делу, выглядит как превентивный удар ЕС, поставившего подножку неуступчивому оппоненту. 

© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент Италии Серджо Маттарелла во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. 11 апреля 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Италии Серджо Маттарелла во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. 11 апреля 2017

Однако противостояние еще не закончено. Президент Италии выбирается депутатами парламента и потому наделен ограниченной легитимностью. Отказавшись признать коалицию, сформированную по итогам выборов, Маттарелла де-факто отменил их результат. Неизбежно новое голосование. Оппоненты политика, избранного лишь косвенно, обвиняют его в "неуважении к прямой демократии".

Раздражение избирателей может привести к новой победе сторонников сближения с Россией. В Италии устали от давления ЕС. В 2011 году под прессингом Брюсселя ушел в отставку премьер-министр Сильвио Берлускони. В 2014-2016 годах Евросоюз добился от Рима проведения реформы трудового законодательства. Еще один поворот государственного корабля по команде ЕС усиливает гнев сторонников "Пяти звезд" и "Лиги".

Но новых выборах победят сторонники России

Лидер партии Forza Italia Сильвио Берлускони на предвыборном митинге в Милане. 25 февраля 2018
© AFP 2018 / Piero Cruciatti
Италия перед выбором: Берлускони и все-все-все
К саммиту Евросоюза в июле 2018 года Италия подходит в состоянии политического кризиса. Со стороны "Пяти звезд" и "Лиги" раздаются призывы к импичменту президента. Однако по итальянскому законодательству это сделать непросто. На одно только рассмотрение вопроса в профильном комитете парламента уйдет восемь месяцев. И доказать, что Маттарелла заслуживает принудительной отставки, весьма проблематично: вряд ли в его деятельности удастся выявить государственную измену.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики Паскуале Терраччано на Петербургском международном экономическом форуме &mdash; 2018. 23 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики Паскуале Терраччано на Петербургском международном экономическом форуме — 2018. 23 мая 2018

В то же время назначенное президентом правительство не имеет шансов на одобрение парламентом.
Помимо "Пяти звезд" и "Лиги", располагающих большинством, в законодательном собрании представлены и другие политические силы, выступающие за сближение с Россией. "В частности, речь идет о таких партиях, как "Братья Италии" или "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони. Они тоже за отмену антироссийских санкций", — объясняет профессор права Туринского университета Маурицио Марроне. "Что касается президента Маттареллы, то его главная забота — сохранить страну в ЕС и зоне евро. Стоит отметить, что он был выбран президентом, когда в парламенте преобладала Демократическая партия, а ее нынешние позиции ничем не отличаются от точки зрения Демпартии США", — говорит эксперт.

Так что впереди перевыборы. Уже называют и конкретную дату: 29 июля. Для России такой исход вполне приемлем. Социологические опросы показывают, что "Лига" и "Пять звезд" сохраняют поддержку у избирателей и имеют все шансы повторить успех. Борьба евроскептиков с еврофилами в Италии только набирает обороты.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Shkuzmin
Формирование в Италии коалиционного правительства с подачи ЕС заблокировал президент Серджо Маттарелла.

РИА Новости ria.ru/world/20180531/1521709191.html

Мафия непобедима.
08:55
31.05.2018
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Станислав Киценко
Так вот кто в Европе всем заправляет - Брюссель !!! )))
08:30
31.05.2018
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