Италия хотела отменить санкции против России. Ей не разрешили

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Игорь Гашков. Формирование в Италии коалиционного правительства с подачи ЕС заблокировал президент Серджо Маттарелла. Как стало известно РИА Новости, победившие на выборах партии "Лига" и "Пять звезд" планировали отменить антироссийские санкции и пойти на сближение с Москвой. Стране, скорее всего, предстоят новые выборы. На них отвергнутые главой государства политические силы могут взять убедительный реванш и снова поставить вопрос об отмене санкций.
Итальянская головоломка
Вступив в разговор, Владимир Путин отметил, что Кремль в курсе настроений итальянских политиков и находит их "чрезвычайно позитивными".
Источники РИА Новости подтверждают, что за несколько дней до отставки Конте спикеру Европарламента Антонио Таяни официально сообщили о намерении Италии блокировать продление антироссийских санкций на ближайшем саммите ЕС в июле 2018 года. Это вызвало неодобрение в высоких кабинетах Брюсселя.
Спустя считаные часы после закрытия форума в Санкт-Петербурге политическая обстановка в Италии резко переменилась. Глава коалиционного правительства Джузеппе Конте заявил о разрыве с Серджо Маттареллой и подал в отставку. Политики не сошлись на кандидатуре министра экономики, которую отверг президент. Оскорбленные действиями Маттареллы представители "Лиги" и "Пяти звезд" прекратили переговоры.
Глава государства выдвинул технического премьера, ранее работавшего в Международном валютном фонде. Перспектива отмены санкций, до того реальная, отодвинулась на неопределенное будущее.
ЕС теряет доверие
"Принимая политические и коммерческие решения вразрез с собственными интересами, Брюссель все больше демонстрирует, что ему не удается играть самостоятельную роль в глобальном соревновании", — говорит Вальдегамбери. Падение правительства Конте, еще не успевшего приступить к делу, выглядит как превентивный удар ЕС, поставившего подножку неуступчивому оппоненту.
Однако противостояние еще не закончено. Президент Италии выбирается депутатами парламента и потому наделен ограниченной легитимностью. Отказавшись признать коалицию, сформированную по итогам выборов, Маттарелла де-факто отменил их результат. Неизбежно новое голосование. Оппоненты политика, избранного лишь косвенно, обвиняют его в "неуважении к прямой демократии".
Раздражение избирателей может привести к новой победе сторонников сближения с Россией. В Италии устали от давления ЕС. В 2011 году под прессингом Брюсселя ушел в отставку премьер-министр Сильвио Берлускони. В 2014-2016 годах Евросоюз добился от Рима проведения реформы трудового законодательства. Еще один поворот государственного корабля по команде ЕС усиливает гнев сторонников "Пяти звезд" и "Лиги".
Но новых выборах победят сторонники России
В то же время назначенное президентом правительство не имеет шансов на одобрение парламентом.
Помимо "Пяти звезд" и "Лиги", располагающих большинством, в законодательном собрании представлены и другие политические силы, выступающие за сближение с Россией. "В частности, речь идет о таких партиях, как "Братья Италии" или "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони. Они тоже за отмену антироссийских санкций", — объясняет профессор права Туринского университета Маурицио Марроне. "Что касается президента Маттареллы, то его главная забота — сохранить страну в ЕС и зоне евро. Стоит отметить, что он был выбран президентом, когда в парламенте преобладала Демократическая партия, а ее нынешние позиции ничем не отличаются от точки зрения Демпартии США", — говорит эксперт.
Так что впереди перевыборы. Уже называют и конкретную дату: 29 июля. Для России такой исход вполне приемлем. Социологические опросы показывают, что "Лига" и "Пять звезд" сохраняют поддержку у избирателей и имеют все шансы повторить успех. Борьба евроскептиков с еврофилами в Италии только набирает обороты.