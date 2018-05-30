Меланья Трамп рассказала о своем самочувствии после операции

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Супруга американского президента Меланья Трамп заявила, что чувствует себя великолепно после операции на почках.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что 14 мая 48-летняя Трамп прошла процедуру эмболизации сосудов почек. При эмболизации перекрываются сосуды, питающие новообразование, чтобы остановить его рост. Операция прошла успешно и без осложнений. Через пять дней она вернулась в Белый дом.

"Я вижу, что СМИ усиленно работают над спекуляциями относительного того, где я и что делаю. Можете не сомневаться, я здесь, в Белом доме с моей семьей, чувствую себя великолепно и тружусь во благо детей и американского народа", — написала Меланья Трамп в Twitter.