Лидер Кубы заявил о поддержке Венесуэлы

МЕХИКО, 30 мая – РИА Новости. Глава Госсовета и совета министров Кубы Мигель Диас-Канель заявил о поддержке Венесуэлы перед лицом международных санкций.

"Мы проявим солидарность народов Америки перед лицом политической, дипломатической, экономической и финансовой войны империализма (против Венесуэлы – ред.)", — приводит канал Globovision заявление Диас-Канеля в Каракасе в ходе его первого зарубежного визита в Венесуэлу.

По мнению кубинского лидера, западные санкции своей целью имеют "лишить легитимности" переизбрание президентом Николаса Мадуро в ходе недавних выборов, результаты которых не признаются многими странами мира.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, которым запретил американским гражданам и юридическим лицам операции с суверенным долгом Венесуэлы, а также операции с государственными активами этой страны. Затем Канада ввела дополнительные санкции против Венесуэлы в связи с прошедшими президентскими выборами. О намерении Евросоюза ввести в ближайшие недели санкции в отношении Венесуэлы сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.