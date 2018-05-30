Россия обеспокоена деградацией обстановки в секторе Газа, заявил Небензя

Палестинский протестующий, одетый в костюм Бэтмена, на границе между сектором Газа и Израилем

Палестинский протестующий, одетый в костюм Бэтмена, на границе между сектором Газа и Израилем

ООН, 30 мар — РИА Новости. Урегулирование палестино-израильского конфликта находится в тупике, происходит "обвальная деградация обстановки", заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы неоднократно говорили, что нарастание дестабилизирующих тенденций на оккупированных палестинских территориях напрямую связано с застоем в политическом процессе. Ближневосточное урегулирование неоправданно долго находится в тупике, и вместо того, чтобы добиваться решения фундаментальных проблем ближневосточного урегулирования, Совет безопасности (ООН) вынужден заниматься устранением нежелательных последствий сложившегося положения", — сказал Небензя на заседании СБ ООН.

Заседание было созвано по инициативе США в связи с ракетным обстрелом Израиля со стороны сектора Газа.

"Такой подход, мягко говоря, непродуктивен и не позволяет предотвратить обвальную деградацию обстановки, в чем, мы уверены, никто не заинтересован. Не позволяет он устранить и такие ставшие хроническими проблемы палестино-израильского конфликта как провокационна риторика, односторонние действия, всплески насилия и поселенческая активность", — добавил российский дипломат.

В связи с этим он призвал задействовать механизмы политического урегулирования, заложенные в резолюциях СБ ООН, арабской мирной инициативе, и использовать возможности формата "ближневосточного квартета".

С утра вторника до рассвета среды палестинские боевики выпустили по югу Израиля свыше 70 ракет и мин, израильтяне ответили бомбардировками 65 целей в секторе Газа — различным объектам группировок ХАМАС и "Исламский джихад"*.

Обмен ударами израильтяне называют самой масштабной эскалацией со времен 50-дневной операции "Нерушимая скала", которая четыре года назад унесла жизни 2 тысяч палестинцев и 73 граждан еврейского государства. В этот раз ни с одной стороны не поступало сообщений о погибших.

В среду правящее в Газе движение ХАМАС объявило о возвращении "фракций сопротивления", взаимодействовавших с неназванными посредниками, к режиму прекращения огня. В Израиле отрицают наличие формальных договоренностей с боевиками, но дают понять, что отвечают "затишьем на затишье".

*Террористическая организация, запрещена в России