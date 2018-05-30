Нефтяники Бразилии начали 72-часовую забастовку, несмотря на запрет суда

МЕХИКО, 30 мая – РИА Новости. Бразильские нефтяники в среду начали 72-часовую забастовку против ценовой политики государственного Petrobras, не выйдя на работу на нескольких НПЗ, терминалах и добывающих платформах на шельфе, сообщила Федерация нефтяных работников страны (FUP).

Организация утверждает, что Бразилии не грозит дефицит топлива. Накануне Верховный суд Бразилии по трудовым спорам признал незаконной забастовку работников нефтяной промышленности, приняв решение о штрафе профильным профсоюзам в размере 500 тысяч реалов (134 тысячи долларов) штрафа за каждый ее день.

По данным федерации, забастовка будет продолжаться до полуночи пятницы. Не вышли на работу сотрудники заводов Manaus, Abreu e Lima, Regap, Duque de Caxias, Paulínia, Capuava, Araucária, Refap, фабрики смазочных материалов Ceará (Lubnor), предприятия Araucária Nitrogenados и сланцевого блока Paraná. Кроме того, речь идет о терминалах в Суапе и Паранагуа, а также о ряде добывающих платформ в бассейне Кампос.

Нефтяники требуют изменения ценообразования на топливо и отставки главы Petrobras Педро Паренте. С 21 мая в Бразилии проходит забастовка дальнобойщиков в связи с повышением цен на топливо. Протесты водителей привели к перекрытию дорог и сбоям в поставках ряда товаров. В результате президент Бразилии Мишел Темер объявил о решении снизить цены на дизтопливо. По данным бразильских СМИ, ситуация на дорогах постепенно нормализуется, однако часть водителей продолжает протесты.