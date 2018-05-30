Нефтяники Бразилии начали 72-часовую забастовку, несмотря на запрет суда

МЕХИКО, 30 мая – РИА Новости. Бразильские нефтяники в среду начали 72-часовую забастовку против ценовой политики государственного Petrobras, не выйдя на работу на нескольких НПЗ, терминалах и добывающих платформах на шельфе, сообщила Федерация нефтяных работников страны (FUP).
По данным федерации, забастовка будет продолжаться до полуночи пятницы. Не вышли на работу сотрудники заводов Manaus, Abreu e Lima, Regap, Duque de Caxias, Paulínia, Capuava, Araucária, Refap, фабрики смазочных материалов Ceará (Lubnor), предприятия Araucária Nitrogenados и сланцевого блока Paraná. Кроме того, речь идет о терминалах в Суапе и Паранагуа, а также о ряде добывающих платформ в бассейне Кампос.
Нефтяники требуют изменения ценообразования на топливо и отставки главы Petrobras Педро Паренте. С 21 мая в Бразилии проходит забастовка дальнобойщиков в связи с повышением цен на топливо. Протесты водителей привели к перекрытию дорог и сбоям в поставках ряда товаров. В результате президент Бразилии Мишел Темер объявил о решении снизить цены на дизтопливо. По данным бразильских СМИ, ситуация на дорогах постепенно нормализуется, однако часть водителей продолжает протесты.