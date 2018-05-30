Российские дипломаты посетят Константина Ярошенко в четверг

ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Сотрудники посольства РФ в США в четверг встретятся с россиянином Константином Ярошенко, отбывающим срок в американской тюрьме, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства.

"С 30 апреля Константин Ярошенко находится в карцере. Посольство поддерживает с ним связь. Сотрудники посольства планируют посетить его в тюрьме 31 мая", — сказал собеседник агентства.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на письмо Ярошенко сообщала, что руководство тюрьмы, где он отбывает наказание, решило перевести его в другое пенитенциарное учреждение якобы из-за соображений безопасности. Сроки перевода не ограничены, место перевода неизвестно. Ярошенко в письме сообщает, что до перевода будет находиться в карцере на общих основаниях, сообщает издание.

Адвокат россиянина Алексей Тарасов заявил РИА Новости, что постарается в среду связаться с представителями тюрьмы и запросить общение с ним. По словам Тарасова, последний раз он общался с Ярошенко около месяца назад, еще до его помещения в спецблок. Правила пребывания там запрещают использование телефона на 30 дней, добавил собеседник агентства.

Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. Подавать апелляцию в Верховный суд США Ярошенко не стал. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в апреле направила повторные обращения к главе пенитенциарной системы США — с просьбой разъяснить ужесточение условий содержания под арестом российского летчика Константина Ярошенко — и в Генпрокуратуру страны — с просьбой о переводе его для дальнейшего отбывания наказания в Россию, однако американская сторона ответила отказом.