Евросоюз ждет от Киева деталей произошедшего с Бабченко

БРЮССЕЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Евросоюз ждет от украинских властей дальнейших деталей по ситуации с журналистом Аркадием Бабченко, заявила в среду официальный представитель европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич.

"Рады слышать, что Бабченко жив. Мы следим за действиями украинских властей и с нетерпением ждем дальнейших подробностей по этому делу", — говорится в сообщении, размещенном в ее официальном аккаунте в Twitter

Во вторник украинские правоохранители сообщили об убийстве Бабченко, однако в среду он появился на пресс-конференции главы СБУ Василия Грицака, который заявил, что информация об "убийстве" журналиста была частью спецоперации по предотвращению покушения на него.

Евросоюз ранее в среду призвал провести быстрое и прозрачное расследование, которое позволило бы привлечь к ответственности виновных в объявленном во вторник вечером убийстве Бабченко.