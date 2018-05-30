Белый дом заявил, что США не вмешиваются в политический кризис в Италии

ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. США не вмешиваются в урегулирование политического кризиса в Италии, но следят за ситуацией и находятся в контакте с властями страны, заявила в ходе регулярного брифинга пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

В среду ряд СМИ сообщили, что итальянские партии "Движение 5 звезд" (Д5З) и "Лига" могут подать президенту страны Серджо Маттарелле новое предложение о создании коалиционного правительства. Не исключено, что в таком случае Италии удастся избежать досрочных парламентских выборов, к которым призывали лидеры практически всех политических партий страны.

"Италия – один из наших самых близких союзников. Мы с нетерпением ждем начала сотрудничества с новым правительством, когда оно будет сформировано. Мы признаем, что Европа состоит из великих наций с глубокими традициями демократии, что дает этим странам право на выбор собственного пути. У меня нет никаких деталей о вовлеченности США в это. Мы будет продолжать следить за этим (политическим кризисом) и оставаться в тесном взаимодействии с нашим партнером", — сказала она.

В воскресенье Маттарелла отказался утвердить состав "правительства перемен", который представил ему юрист Джузеппе Конте, выдвинутый на пост премьер-министра "Движением 5 звезд" и "Лигой". Тогда же глава государства принял решение создать "технический" кабинет, формирование которого он поручил бывшему ответственному сотруднику МВФ Карло Коттарелли.