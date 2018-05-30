СМИ сообщили о прибытии представителя КНДР в США для подготовки саммита

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Высокопоставленный чиновник, заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль прибыл в Нью-Йорк из Пекина для проведения переговоров с госсекретарем США Майком Помпео, сообщило южнокорейское агентство Ренхап.
Ожидается, что чиновник передаст письмо от Ким Чен Ына лично президенту США Дональду Трампу, сообщает агентство.
Как ранее сообщил Белый дом, северокорейский чиновник проведет переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, они будут посвящены подготовке намеченного на 12 июня саммита США-КНДР в Сингапуре.