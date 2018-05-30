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В Донбассе растет число жертв среди мирного населения, заявили в ОБСЕ

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Главное за 30 мая 2018 года (10)
22:1430.05.2018
(обновлено: 22:27 30.05.2018)
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© РИА НовостиСитуация на КПП Станица Луганская в Донбассе. Архивное фотоСитуация на КПП Станица Луганская в Донбассе. Архивное фото
© РИА Новости

МИНСК, 30 мая – РИА Новости. Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины на заседании в среду в Минске сконцентрировалась, прежде всего, на вопросах безопасности в Донбассе. Как заявил по окончании встречи журналистам спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, в этой сфере наблюдаются в последнее время "тревожные тенденции".

КПП Станица Луганская на линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
© РИА Новости / Олеся Потапова
Линию соприкосновения на Донбассе ежедневно пересекают до 40 тысяч человек

Число жертв растет

"По сравнению с началом года, за последние два месяца резко возросло количество жертв среди гражданского населения. Особенно огорчает то, что среди погибших есть дети", — заявил Сайдик. Он призвал все стороны конфликта "сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения и обратить особое внимание на безопасность детей" в связи с началом школьных каникул.

Представитель России в контактной группе Борис Грызлов отметил, что вооруженные силы Украины продолжают нарушать режим прекращения огня в Донбассе, чем создают реальную угрозу всему минскому процессу.

Он добавил, что нарушения со стороны украинских силовиков "в серой зоне и в зонах, где уже произошло разведение сил, а также в районах, прилегающих к контрольным пунктам въезда-выезда, фиксируют отчеты ОБСЕ".

Первый заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг на КПП Станица Луганская
© РИА Новости / Олеся Потапова
Обе стороны в Донбассе мешают передвижению наблюдателей ОБСЕ, заявил Хуг

Российская сторона, будучи посредником в переговорах, на заседании контактной группы даже попросила самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики не поддаваться на провокации силовиков.

Полпред самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин в среду заявил о необходимости принять дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня.

Неспокойная зона

Спецпредставитель ОБСЕ также заявил, что несмотря на гарантии, которые предоставили стороны конфликта в Донбассе, продолжаются нарушения режима прекращения огня вблизи Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает водой около 400 тысяч жителей по обе стороны линии соприкосновения. Работа станции за время конфликта в Донбассе приостанавливалась неоднократно из-за обстрелов.

Миротворческая миссия ООН. Архивное фото
© РИА Новости
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Посольство США призвало Россию принять план Киева по миротворцам в Донбассе

По словам дипломата, тема обеспечения безопасности населения и гражданской инфраструктуры в зоне конфликта и, в особенности, в районе ДФС были в центре внимания дискуссии рабочей группы по безопасности. "Координатор группы посол Апакан (глава СММ ОБСЕ Эртугрул Апакан — ред.) подчеркнул, что отвод тяжелого вооружения, особенно из населенных районов, является ключевой предпосылкой для обеспечения режима прекращения огня в зоне конфликта", — заявил спецпредставитель ОБСЕ.

В ДНР сообщили, что в Минске состоялось обсуждение двух проектов документов, которые содержат дополнительные меры контроля ситуации по безопасности как в целом на линии соприкосновения, так и в частности в районе Донецкой фильтровальной станции. Представители республик и российской делегации всецело поддержали эти предложения и выразили готовность подписать оба документа. Украинскую делегацию не устроили предложенные варианты.

Грызлов в свою очередь сообщил, что РФ предлагает сторонам конфликта в Донбассе развести силы в районе Донецкой фильтровальной станции.

Ситуация в Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Строгий контроль

Он также заявил, что целесообразно фиксировать обязательства сторон переговоров и контролировать их выполнение на каждой встрече контактной группы по Донбассу. "Для большей результативности работы необходимо фиксировать обязательства сторон переговоров и контролировать их выполнение на каждой встрече контактной группы", — заявил Грызлов.

В частности, отметил он, украинская сторона продолжает блокировать предметное обсуждение основы политического урегулирования — особого статуса Донбасса, который, согласно минским соглашениям, должен быть обеспечен украинским законом в рамках конституционной реформы на Украине. Также Украина блокирует вопрос о введении в действие амнистии участников гражданского противостояния в Донбассе с обеих сторон, добавил полпред.

Он отметил, что единственным средством обеспечить безопасность является разведение сил от линии соприкосновения. "Но этот процесс стопорится ВСУ, которые постоянно срывают этот процесс в Станице Луганской по надуманным причинам обстрелов, которые не подтверждает СММ ОБСЕ", — заявил Грызлов.

Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Россия попросила Донбасс не поддаваться на провокации ВСУ

"Мы также призвали власти Украины не строить искусственные препятствия для обмена удерживаемых сторонами людей по принципу "всех на всех", чьи личности установлены и подтверждены. Все условия для такого обмена созданы", — заявил Грызлов.

Восстановление связи

В среду в Минске продолжилось обсуждение дальнейших шагов по восстановлению и улучшению мобильной связи "Vodafone-Украина" в Донбассе.

В январе в ДНР сообщили, что нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина" из-за повреждения кабеля на подконтрольной Киеву территории в районе Еленовки. Вопрос восстановления работы мобильного оператора поднимался на встречах контактной группы по Донбассу в Минске. В конце апреля связь была восстановлена. Полпред ДНР в контактной группе Денис Пушилин заявлял, что для бесперебойной работы "Vodafone-Украина" необходимо разработать "дорожную карту" обслуживания мобильных сетей украинского сотового оператора.

На прошедших в Минске переговорах контактная группа продолжила работу над дорожной картой мероприятий по обслуживанию сети "Vodafone" на территории ДНР и ЛНР, которую на прошлом заседании предложили самопровозглашенные республики Донбасса.

Солдаты ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
ВСУ успешно применили деревянные "Джавелины" в Донбассе

Обсуждение дорожной карты по обеспечению бесперебойной работы сотового оператора "Vodafone-Украина" в Донбассе продолжается, представители компании поддержали большинство из предложенных пунктов, сообщила в среду Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда ДНР Дениса Пушилина.

"Мы ждём теперь письменной позиции по каждому из пунктов, чтобы запустить в работу согласованные элементы восстановления и обслуживания", — добавила Талакина.

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