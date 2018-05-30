По Праге начали ездить трамваи, обклеенные отговорками безбилетников

ПРАГА, 30 мая – РИА Новости. Два трамвая, обклеенные некоторыми из отговорок безбилетников, задержанных контролерами, начали ездить по Праге в среду, сообщил журналистам представитель фирмы Ropid, являющейся организатором акции, Мартин Шубрт.

A black tram with "common excuses” for not buying tickets written on it is now riding around Prague. "Black passenger” is the Czech term for free rider. https://t.co/77brqWVaQL — Ian Willoughby (@Ian_Willoughby) 30 мая 2018 г.

​Среди надписей, которые "украшают" трамваи, встречаются такие: "Мой билет съела моя собака", "Я не еду на трамвае, лишь прохожу через него", "Еду в трактир, если заплачу за билет, то мне не хватит на пиво", "Мне не до билета, сегодня умерла моя морская свинка", "Не могла купить билет, потому что ждала, пока согреются мои пальцы", "Дала билет своему сынишке, а он билет съел".

"Наша акция, согласованная с магистратом города, должна напомнить жителям Праги и ее гостям о том, что плата за пользование общественным транспортом приносит ежегодно около 4 миллиардов крон (около 190 миллионов долларов), которые используются на нужды города", — сказал Шубрт.

По словам Шубрта, трамваи с "перлами" безбилетников ездят по популярным маршрутам 13 и 17 через центр города.

Цена одного билета составляет в Праге 30 крон (около 1,4 доллара), он рассчитан на проезд во всех видах общественного транспорта в течение 1 часа, скидки для учащихся и пенсионеров – 50%, люди в возрасте от 70 лет ездят бесплатно. Штраф за безбилетный проезд равен 800 кронам (около 38 долларов). Но если безбилетник на месте купит годовой проездной билет, то размер штрафа снижается вдвое. Как сообщил Шубрт, за последний год такой возможностью воспользовались 2,9 тысячи человек.

Cool: DPP paints Prague tram black and decorates it with genuine examples of fare-dodgers' excuses (https://t.co/4OAFJr3mr2) https://t.co/IusqVpHzlX — PraguePig.com (@praguepig) 30 мая 2018 г.

​В 2017 году ревизоры задержали в Праге 273,7 тысячи безбилетников, за первые 4 месяца этого года – более 90 тысяч. Примерно треть задержанных предпочитает заплатить штраф на месте, с остальных власти пытаются удержать долг через суд, что удается примерно в половине случаев. В целом чешская столица теряет на безбилетниках ежегодно около 350 миллионов крон (около 16 миллионов долларов). В городе работает 150 ревизоров.