Белый дом заявил о позитивном ходе встреч по подготовке к саммиту США-КНДР

ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Первые встречи американских и северокорейских представителей по подготовке к саммиту США-КНДР проходят пока позитивно, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирована на 12 июня в Сингапуре.
"Пока сообщения об этих встречах позитивные, мы продолжим двигаться вперед", — сказала Сандерс на брифинге.
Еще одна встреча прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи, на которой делегацию США возглавляет посол на Филиппинах Сун Ким.
Кроме того, в Нью-Йорке запланирована встреча госсекретаря США Майка Помпео и заместителя председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоля.