Белый дом заявил о позитивном ходе встреч по подготовке к саммиту США-КНДР

Портреты Дональда Трампа и Ким Чен Ына на экране телевизора в Сеуле, Южная Корея. Архивное фото

Портреты Дональда Трампа и Ким Чен Ына на экране телевизора в Сеуле, Южная Корея. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Первые встречи американских и северокорейских представителей по подготовке к саммиту США-КНДР проходят пока позитивно, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирована на 12 июня в Сингапуре.

"Пока сообщения об этих встречах позитивные, мы продолжим двигаться вперед", — сказала Сандерс на брифинге.

Она напомнила, что в Сингапуре находится американская делегация во главе с заместителем главы аппарата Белого дома Джо Хейгеном, которая провела одну встречу в среду и проведет еще одну в четверг.

Еще одна встреча прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи, на которой делегацию США возглавляет посол на Филиппинах Сун Ким.

Кроме того, в Нью-Йорке запланирована встреча госсекретаря США Майка Помпео и заместителя председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоля.