Помпео назвал условия улучшения отношений с Россией

ВАШИНГТОН, 30 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду обсудили по телефону двусторонние отношения, ситуацию на Украине и в Сирии, сообщает пресс-служба госдепартамента.

"В ходе беседы были обсуждены вопросы и проблемы, связанные с двусторонними отношениями, Украина и Сирия. Госсекретарь Помпео повторил, что хотя США стремятся к улучшению отношений с Россией, достижение этого потребует от России продемонстрировать, что она готова принять конкретные меры для решения наших обеспокоенностей, включая вмешательство во внутренние дела США", — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот разговор с Лавровым стал первым для Помпео после его вступления в должность госсекретаря 26 апреля.

По сообщению МИД РФ, Помпео и Лавров в телефонном разговоре согласились с необходимостью преодолевать имеющиеся разногласия "через профессиональный диалог в интересах нормализации атмосферы российско-американского взаимодействия".

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".