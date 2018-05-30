Нетаньяху заявил о самом мощном за последние годы ударе по сектору Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мая — РИА Новости. Израиль нанес палестинским боевикам самый "мощный удар" за последние годы и взыщет еще большую цену, если они решатся возобновить обстрелы из сектора Газа, сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Он впервые прокомментировал окончание крупнейшей с лета 2014 года конфронтации с группировками анклава, которая продолжалась почти сутки.

"Со вчерашнего дня израильская армия с большой силой отвечала на ракетные обстрелы из сектора Газа. Атаковав десятки террористических целей, мы нанесли им самый мощный удар за годы", — сказал Нетаньяху.

"Как только они испытывают нас на прочность, им тут же приходится за это заплатить. Если они продолжат испытывать нас, цена будет гораздо выше", — добавил он.

С утра вторника до рассвета среды палестинские боевики выпустили по югу Израиля свыше 70 ракет и мин, израильтяне ответили бомбардировками 65 целей в секторе Газа — различным объектам группировок ХАМАС и "Исламский джихад".

Обмен ударами израильтяне называют самой масштабной эскалацией со времен 50-дневной операции "Нерушимая скала", которая четыре года назад унесла жизни 2 тысяч палестинцев и 73 граждан еврейского государства. В этот раз ни с одной стороны не поступало сообщений о погибших.

В среду правящее в Газе движение ХАМАС объявило о возвращении "фракций сопротивления", взаимодействовавших с неназванными посредниками, к режиму прекращения огня. В Израиле отрицают наличие формальных договоренностей с боевиками, но дают понять, что отвечают "затишьем на затишье".

"Египтяне были очень заинтересованы в возвращении сторон к перемирию, а у Израиля приоритет сейчас Сирия, а совсем не Газа", — объяснил РИА Новости логику урегулирования информированный израильский источник.